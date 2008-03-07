У Полтаві увічнять Наталку-Полтавку

Полтава. 7 березня. УНІАН. До 2010 року у Полтаві з`явиться пам`ятник героїні п`єси Івана Котляревського “Наталка-Полтавка”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Полтавської міськради.

Мер Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ підтримав ініціативу творчої інтелігенції міста щодо спорудження пам`ятника Наталці-Полтавці. Сьогодні активно обговорюється місце для встановлення пам`ятника і можлива архітектурна експозиція в Полтаві.