Аваков спостерігатиме за утисками журналістів

Харків. 11 березня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністорації Арсен АВАКОВ підписав розпорядження про створенння комісії з перевірки фактів перешкоджання професійній діяльності журналістів у Харківській області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, комісію, яка матиме статус допоміжного органу при обласній держадміністрації, створено у зв’язку з непоодинокими фактами, що останнім часом мали місце на Харківщині.

Завданням комісії є аналіз звернень журналістів та засобів масової інформації, депутатів місцевих рад, народних депутатів України, державних органів та органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, громадських організацій та громадян щодо фактів перешкоджання професійній діяльності журналістів та внесення відповідних пропозицій щодо усунення обставин, що перешкоджають законній діяльності журналістів та засобів масової інформації.

Головою комісії призначено заступника губернатора Сергія СТОРОЖЕНКА. До її складу увішли:

Зураб АЛАСАНІЯ, генеральний директор Харківської обласної державної телерадіокомпанії (за згодою); Олександр ГОЛУБ, голова Харківської обласної спілки журналістів (за згодою); Тетяна ДОЛБНЯ, представник Національної ради з питань телебаення та радіомовлення України в Харківській області (за згодою); Євген ЗАХАРОВ, голова правління Гельсінської групи з прав людини, співголова Харківської правозахисної групи (за згодою); Костянтин КЕВОРКЯН, депутат Харківської міської ради (за згодою); Олексій ЛИПЧАНСЬКИЙ, начальник управління у справах преси та інформації облдержадміністрації; Ігор ПІДДУБНИЙ, депутат Харківської облради (за згодою); Леонід СТРИЖКО, голова постійної комісії обласної ради з питань забезпечення прав людини, свободи слова та інформації (за згодою).

У розпордженні міститься прохання до органів прокуратури та внутрішніх справ надавати необхідну допомогу Комісії у всебічному з`ясуванні фактів та обставин перешкоджання професійній діяльності журналістів і засобів масової інформації.

Голова комісії зобов’язаний у місячний термін інформувати голову облдержадміністрації про результати роботи. Губернатор особисто контролюватиме виконання свого розпорядження.