Кого українці хочуть бачити президентом
Харків. 11 березня. УНІАН. Більшість українців не підтримують проведення нових дострокових виборів Верховної ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування громадської думки, які оприлюднив сьогодні на прес-конференції в Києві генеральний директор компанії ТОВ «ФОМ – Україна» Олександр БУХАЛОВ.
Зокрема, ідею проведення дострокових парламентських виборів не підтримують 67,7% опитаних, 17,9% - підтримують і 14,5% було важко відповісти.
Водночас, у разі проведення виборів, 63,5% респондентів готові взяти участь у голосуванні, 24,9% - не підуть голосувати, а 11,7% - було важко відповісти.
Крім того, у разі проведення дострокових виборів, за Блок Юлії Тимошенко готові проголосувати 36,4% опитаних; за Партію регіонів – 28,8%; за блок «Наша Україна – Народна самооборона» – 8,7%; за Блок Литвина – 5%; за Комуністичну партію України – 6,5%; проти всіх - 10,3%. Решта політичних сил, згідно з даними опитування, не подолають 3% виборчий бар`єр.
Відповідаючи на запитання, «За кого Ви голосуватимете у разі проведення президентських виборів?», 26,8% респондентів висловили готовність підтримати лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО; 20,3% - голову Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА; за нинішнього главу держави Віктора ЮЩЕНКА готові проголосувати 9,9% опитаних; за спікера Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА – 1,2%; за лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА – 3,6%; за голову Соцпартії України Олександра МОРОЗА – 1,1%; за лідера Блоку Литвина Володимира ЛИТВИНА – 3,8%.
Опитування проводилося компанією «ФОМ-Україна» з 20 лютого по 2 березня 2008 року. Методом інтерв`ю за місцем проживання опитано 2 тис. респондентів у 160 населених пунктах України. Похибка вибірки +/- 2,2%.