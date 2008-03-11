Нечипоренко очолив Харківську РДА

Харків. 11 березня. УНІАН. Олександр НЕЧИПОРЕНКО призначений головою Харківської районної державної адміністрації.

Як передає коорепондент УНІАН, розпорядження про це підписав Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

На цій посаді О.НЕЧИПОРЕНКО змінив Володимира БАКУМЕНКА, який нещодавно очолив обласне управління охорони довкілля.

До призначення головою Харківської РДА О.НЕЧИПОРЕНКО працював начальником управління з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи Харківської облдержадміністрації.

Довідка. НЕЧИПОРЕНКО Олександр Сергійович народився 6 січня 1959 р. у м.Люботині Харківської області. Закінчив Харківське військове командне училище ім.Крилова, Харківський регіональний інститут державного управліния Національної академії держуправління при президенті України.

Трудова діяльність:

1976 - 1981 р. - курсант Харківського військового училища.

1981 - 1996 р. - служба в армії.

1996 - 1997 р. - директор приватної агрофірми «Маїс» (м.Люботин).

1997 - 2000 р. - директор НП «Сергій» (м.Люботин).

2000 - 2002 р. - президент Харківського міського фонду «Прогрес» (Харків).

2002 р. - керуючий справами виконкому Харківської міськради.

2002 - 2006 р. - заступник Харківського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами виконкому міськради.

2006 - 2006 р. - президент ЗАТ «Місто» ( Харків).

2006 р. - економічний радник відділу з питань забезпеченню діяльності голови та заступників голови Харківської облдержадміністрації апарату облдержадміністрації.

2006 - 2008 р. - начальник управління з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації.

Депутат Харківської міськради.