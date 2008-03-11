У Харків повертається грип

Харків. 11 березня. УНІАН. Епідемія грипу може розпочатися в Харківській області в березні-квітні.

Про це повідомив агенції "SQ" головний лікар санітарно-епідеміологічної служби Харківської області Іван Кратенко з посиланням на прогноз Національного центру грипу.

За його словами, зараз захворюваність ГРВІ в Харківській області відповідає сезонному рівню. За минулий тиждень в Харкові було зареєстровано 1800 випадків захворювання ГРВІ і приблизно таку ж кількість в області. І.Кратенко також повідомив, що ті школи, які раніше були закриті на карантин (у Фрунзенському районі Харкова, Ізюмському та Зміївському районах Харківської області) вже працюють.