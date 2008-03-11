В Україну йдуть дощі і похолодання

Харків. 11 березня. УНІАН. Завтра на Заході України очікуються дощі. На Півдні, Сході і в Центрі мінлива хмарність, можливі невеликі опади.13 березня дощі пройдуть практично на всій території України.

У Львові, Ужгороді і Івано-Франківську, Луцьку, Рівному 12 березня прогнозується хмарність, дощ. Температура повітря вдень 9-11° тепла, вночі – 5-7°. 13 березня похолодає до 5-7° вдень і 0-4° вночі.

У Житомирі, Вінниці і Чернівцях – хмарно, можливий дощ. Денна температура – 11-14°, нічна, – 5-8°. 13 березня денна температура знизиться до 6-8°, нічна – до 1-4° тепла.

У Кіровограді, Миколаєві, Одесі, Херсоні і Бердянську – мінлива хмарність. Опадів не прогнозують. Температура вдень коливатиметься між 8 і 12° тепла. Вночі – від 5 до 7°. 13 березня також очікується деяке зниження температури: до 6 - 10° вдень, і до 3-5° вночі.

У Ялті і Сімферополі буде хмарно. У столиці АРК вдень можливий дощ. Температура вдень 8-11°, вночі – 2-6°. 13 березня стане трохи тепліше: до 10-13° вдень і до 4-6° вночі.

У Запоріжжі, Дніпропетровську, Донецьку, Луганську і Харкові вдень буде 10-15° тепла, вночі 3-7°. 13 березня істотних змін не очікується, Температура вдень – 10-15°, вночі – 3-5°.

У Полтаві, Сумах, Черкасах і Чернігові буде хмарно з поясненнями. Вдень – 8-13° тепла, вночі – 5-7°тепла. 13 березня трохи похолодає: до 7-11° вдень, 2-5° вночі.

12 березня в Києві очікується мінлива хмарність, невеликі опади. Вітер південно-східний близько 13 км/год. Температура повітря вдень 10-12° тепла, вночі: 5-7°.

13 березня в столиці хмарно, невеликий дощ. Температура протягом доби коливатиметься від 3 до 10° тепла. Вітер посилиться до 14-18 км/год. 14 і 15 березня можливий дощ зі снігом, температура коливатиметься від 1 до 9°.

За матеріалами сайтів uaportal.com і pogoda.ua