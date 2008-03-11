Кернес: ми їм усе покажемо

Харків. 7 березня. УНІАН. Секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС прокоментував створення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з перевірки діяльності міської влади.

Як повідомляє сайт міськради, Г.КЕРНЕС відзначив, що міська влада має намір і надалі працювати згідно зі своїми раніше накресленими планами.

«Створення комісії ніяк не відіб’ється на нашій роботі. Якщо знадобиться членам комісії отримати які-небудь документи в ході перевірки – вони їм будуть надані згідно з чинним законодавством», - сказав Г.КЕРНЕС.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня Верховна рада України створила Тимчасову слідчу комісію з розслідування діяльності міської влади Харкова.

За ухвалення відповідного рішення проголосували 223 народних депутати з 447, зареєстрованих у сесійній залі (для ухвалення рішення про створення ТСК необхідно 150 голосів депутатів – УНІАН).

Не голосували за створення комісії фракції Партії регіонів, Блоку Литвина та КПУ.

Зокрема, ТСК займеться розслідуванням обставин щодо фактів порушення Конституції України, законів України міським головою Харкова Михайлом ДОБКІНИМ і секретарем Харківської міської ради Геннадієм КЕРНЕСОМ у системі тарифних, майнових, земельних, бюджетних та фінансових відносин при виконанні ними своїх службових обов’язків.