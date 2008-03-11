Аваков не має сумніву у перевиборах мера

Харків. 11 березня. УНІАН. Коментуючи створення слідчої комісії Верховної ради, яка проведе розслідування дій харківської міської влади, голова облдержадміністрації Арсен ААВКОВ відзначив, що це державний інструмент, передбачений як механізм парламентського контролю.

Як передає кореспондент УНІАН, коментар А.АВАКОВА з приводу створення ТСК розміщений на сайті облдержадміністрації.

Губернатор також звернув увагу на те, що до комісії увійшли представники від усіх парламентських фракцій.

На думку голови облдержадміністрації, слідча комісія повинна повністю відобразити об`єктивний стан справ у Харкові. А.АВАКОВ розраховує, що всі ті питання, які тривалий час обговорювалися в місті, знайдуть своє віддзеркалення у висновках цієї комісії.

«Якими будуть ці висновки? Сподіваюся, що вони будуть такими, як я запрошував у поданні до Верховної ради про розпуск міської ради і призначення перевиборів харківського міського голови», - сказав А.АВАКОВ.

Він також повідомив, що попередні висновки робочої групи, яка працювала за його поданням, такі, що це питання буде винесено до сесійної зали Верховної ради. Крім того, порушень, які були допущені з боку Харківської міської ради та міського голови, досить для оголошення перевиборів, інформує сайт ОДА.