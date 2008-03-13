У Харкові відбудеться фестиваль ”Kharkiv za jazz fest”

Харків. 13 березня. УНІАН. 21-24 березня в Харкові відбудеться другий міжнародний джазовий фестиваль «Kharkiv za jazz fest».

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив ведучий фестивалю Олексій КОГАН.

За його словами, фестиваль стане однією з найяскравіших подій нинішнього культурного сезону. О.КОГАН підкреслив, що харківський джазовий фестиваль «набуває нового формату й другого дихання». Зокрема, його організатори вирішили звести в рамках одного музичного форуму визнаних зірок світового рівня й неординарних джазових музикантів України, які сьогодні все голосніше заявляють в музичному світі про українську джазову культуру, що стрімко розвивається.

Він зазначив, що оргкомітет збирає в Харкові музикантів із різних куточків світу: США, Франції, Німеччини, Росії, Ізраїлю, Литви, Польщі, України, Швейцарії.

Ще однією особливістю фестивалю, підкреслив О.КОГАН, стане проведення кращим джазовим піаністом Європи Мартьялем СОЛЯЛЕМ майстер-класу для студентів і викладачів у стінах харківської консерваторії.

Крім того, за його словами, в рамках фестивалю очікується виступ легендарного басиста Рона КАРТЕРА.

О.КОГАН нагадав, що Р.КАРТЕР, який є володарем двох премій «Греммі», жодного разу досі не виступав ні в Україні, ні в Росії. Окрім Р.КАРТЕРА і М.СОЛЯЛЯ до Харкова також приїдуть американський саксофоніст Джед ЛЕВІ, віртуоз губної гармоніки Хендрік МЕРКЕНС, піаніст Джон БРЕННАН, квартет одного з найвідоміших у світі російських джазових музикантів Анатолія ГЕРАСИМОВА й багато інших видатних композиторів і виконавців.

У свою чергу, голова наглядової ради Харківського театрального центру, директор провідної девелоперської компанії Харкова "Макрокап Девелопмент Україна" Дмитро КУТОВИЙ зазначив, що фестиваль не обмежиться проведенням 4-х денних виступів.

За його словами, джазовий фестиваль проходить у Харкові вже третій сезон у рамках програми «Джазові вечори з Сергієм ДАВИДОВИМ». Зокрема, зазначив він, у Харківській обласній філармонії щомісячно проходить знайомство з різними напрямками джазової музики.

Д.КУТОВИЙ висловив думку, що джазовий рух в Україні знаходиться на підйомі. При цьому він підкреслив, що вже на сьогоднішній день практично неможливо купити квитки на фестиваль, не зважаючи на те, що його проведення заплановане на кінець березня. «Дійсно існує проблема з квитками. Це пояснюється тим, що ціни на квитки досить гуманні», - сказав Д.КУТОВИЙ.

Водночас, арт-директор фестивалю Сергій ДАВИДОВ переконаний, що щорічний фестиваль такого рівня повинен допомогти Харкову відновити позиції одного із значущих центрів культури.

«Джаз як мистецтво без меж швидше, ніж економіка або політика, наближає нас до Європи. Сьогодні Харків повертає собі втрачений статус важливого центру культури й освіти. Ми хочемо, щоб з усього світу сюди з`їжджалися люди й створювали культуру тут, чому сприятиме проведення фестивалю на високому організаційному й творчому рівні», - зазначив він.