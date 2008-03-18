Богословська не дасть витерти об себе руки

Харків. 18 березня. УНІАН. Народний депутат України, член Фракції Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА заявила про відсутність підстав для перевиборів мера Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН, свою позицію І.БОГОСЛОВСЬКА висловила на прес-конференції в Харківському міськвиконкомі.

Зокрема, вона торкнулася ситуації, яка виникла в стосунках між владою Харкова та Управлінням Служби безпеки України в Харківській області.

«Масштабность і швидкість, що закладена в документ СБУ, про який нам стало відомо (з дискредитації мера, депутатів та працівників виконавчих служб Харківської міськради – сайт міськради), - сказала І.БОГОСЛОВСЬКА на прес-конференції в місьвиконкомі, - свідчать про те, що це робиться у зв`язку з діями Тимчасової слідчої комісії щодо міста Харкова - щоб дати підстави, хоч якісь, для призначення дострокових виборів мера у Харкові.

І.БОГОСЛОВСЬКА підкреслила, що вичерпний перелік підстав для проведення дострокових виборів міра наведений у Законі про місцеве самоврядування в Україні, а саме, в статті 79. Вона нагадала, що серед таких підстав може бути і наявність звинувачувального вироку, який би вступив у законну чинність стосовно міського голови, або ухвала суду про порушення мером законів та Конституції України.

І.БОГОСЛОВСЬКА вважає, що «у зв`язку з тим, що жодної з таких підстав, так само як і інших, штатних, підстав у розпорядженні опонентів по Харківській області немає, очевидно, що ті, хто дбає лише про свої корисливі інтереси, вирішили вдатися до такого способу рішення конфлікт». На її думку, «Харківська громада не може стати об`єктом якихось розглядів».

«Я, - заявила народний депутат, - і всі харків`яни, - суб`єкти. І я, як громадянка України, як харків`янка, як людина, що має в паспорті харківську прописку, ніколи не дозволю, щоб хтось об нас витирав руки і вирішував за нас, як нам жити на своїй власній території».