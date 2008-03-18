Екс-мер Києва побачив порушення при розгляді у ВР «питання Харкова»

Харків. 18 березня. УНІАН. Винесення на розгляд Верховної ради питання про порушення у діяльності міської влади Харкова суперечить регламенту ВР, оскільки дане питання не було предметом розгляду профільного комітету парламенту, заявляє голова Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту він наголосив, що проект постанови про призначення позачергових виборів депутатів міської ради Харкова та Харківського міського голови не розглядалося на засіданні Комітету ВР.

О.ОМЕЛЬЧЕНКО заявив, що, таким чином, розгляд даного питання на сесії парламенту відбувається з порушенням Регламенту рерховної Ради України.

Зараз у ВР триває обговорення інформації голови ТСК народного депутата Олега ЛЯШКА щодо діяльності посадових осіб Харкова.