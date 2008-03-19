Томенко назвав події у Харкові провокацією СБУ

Харків. 19 березня. УНІАН. Народний депутат, член фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО називає провокацією Служби безпеки України вчорашнє вилучення документів у Харківській міськраді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на пленарному засіданні Верховної ради.

«Ця провокація не робить честі СБУ», - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, події в Харкові лише дестабілізують ситуацію в Україні.

«І це робиться тими, хто не зацікавлений в стабільності і порядку в Україні», - переконаний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня співробітники Управління СБУ в Харківській області здійснили виїмку документів у Харківській міськраді. Ці дії було розпочато у рамках розслідування кримінальної справи, порушеної, як повідомив прес-центр СБУ, «за фактом розтрати державних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовцями Харківської міської ради». Службою безпеки України на сьогодні встановлені факти незаконних витрат бюджетних коштів на суму близько 1,5 млн. грн. Загалом ревізія КРУ виявила у діяльності Харківської міськради різного роду порушення на суму 2,4 млн. грн.

Увечері 18 березня прес-служба Харківської міськради повідомила про «збройне захоплення» приміщення міськради співробітниками загону «Альфа» на чолі зі співробітниками СБУ.