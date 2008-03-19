Балога насварив СБУ за ”наїзд” на Добкіна

Харків. 19 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від Служби безпеки України не допустити дестабілізації роботи міської влади Харкова.

Про це йдеться у коментарі глави Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГИ з приводу вчорашнього інциденту в Харкові між працівниками СБУ та керівництвом міської ради. Коментар оприлюднено на офіційному веб-сайті Президента України.

За словами В.БАЛОГИ, дії співробітників Служби безпеки України стосовно посадовців Харківської міськради можуть спричинити серйозні політичні протистояння всередині місцевої влади, загрожують перенесенням напруги з регіонального на центральний рівень.

«Створено ще одне вогнище дестабілізації політичної ситуації. Харківські події можуть бути використані з різними цілями - від гучних спекуляцій до розладу роботи органів влади», - вважає В.БАЛОГА.

Керівник президентського Секретаріату зазначив, що харківський конфлікт вже перетворюється на привід для чергового блокування роботи Верховної Ради. Це, на його думку, матиме негативні наслідки, особливо з огляду на необхідність прийняття парламентом важливих законопроектів.

«Рада після тривалої перерви все ж запрацювала. Не варто шукати ще одну підставу для появи в сесійній залі нових кульок і барикад біля президії», - зауважив глава Секретаріату Президента.

В.БАЛОГА висловив сподівання, що керівництво Служби безпеки ретельно вивчить усі обставини подій у Харківській міськраді і доповість про них Президентові.

«Глава держави вимагає від СБУ діяти так, щоб не допустити розладу в роботі міської влади Харкова. Президент наголошує на необхідності суворого дотримання законодавства і процесуальних норм», - заявив керівник Секретаріату.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня співробітники Управління СБУ в Харківській області здійснили виїмку документів у Харківській міськраді. Ці дії було розпочато у рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом розтрати державних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовцями Харківської міської ради.

Увечері 18 березня прес-служба Харківської міськради заявила про «збройне захоплення» приміщення міськради співробітниками загону «Альфа» на чолі зі співробітниками СБУ.

Разом з тим сьогодні, 19 березня, ВР не змогла ухвалити рішення щодо заслуховування інформації генерального прокурора та голову СБУ про ситуацію в Харкові.

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що фракція Партії регіонів завтра блокуватиме трибуну Верховної Ради, якщо Генеральна прокуратура та СБУ не нададуть інформації з приводу подій у Харкові.

У прес-центрі СБУ повідомили, що завтра до Харкова відбуде заступник голови СБУ для вивчення ситуації у міськраді.