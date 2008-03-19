Балога насварив СБУ за ”наїзд” на Добкіна
Від імені Президента
Харків. 19 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від Служби безпеки України не допустити дестабілізації роботи міської влади Харкова.
Про це йдеться у коментарі глави Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГИ з приводу вчорашнього інциденту в Харкові між працівниками СБУ та керівництвом міської ради. Коментар оприлюднено на офіційному веб-сайті Президента України.
За словами В.БАЛОГИ, дії співробітників Служби безпеки України стосовно посадовців Харківської міськради можуть спричинити серйозні політичні протистояння всередині місцевої влади, загрожують перенесенням напруги з регіонального на центральний рівень.
«Створено ще одне вогнище дестабілізації політичної ситуації. Харківські події можуть бути використані з різними цілями - від гучних спекуляцій до розладу роботи органів влади», - вважає В.БАЛОГА.
Керівник президентського Секретаріату зазначив, що харківський конфлікт вже перетворюється на привід для чергового блокування роботи Верховної Ради. Це, на його думку, матиме негативні наслідки, особливо з огляду на необхідність прийняття парламентом важливих законопроектів.
«Рада після тривалої перерви все ж запрацювала. Не варто шукати ще одну підставу для появи в сесійній залі нових кульок і барикад біля президії», - зауважив глава Секретаріату Президента.
В.БАЛОГА висловив сподівання, що керівництво Служби безпеки ретельно вивчить усі обставини подій у Харківській міськраді і доповість про них Президентові.
«Глава держави вимагає від СБУ діяти так, щоб не допустити розладу в роботі міської влади Харкова. Президент наголошує на необхідності суворого дотримання законодавства і процесуальних норм», - заявив керівник Секретаріату.
Як повідомляв УНІАН, 18 березня співробітники Управління СБУ в Харківській області здійснили виїмку документів у Харківській міськраді. Ці дії було розпочато у рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом розтрати державних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовцями Харківської міської ради.
Увечері 18 березня прес-служба Харківської міськради заявила про «збройне захоплення» приміщення міськради співробітниками загону «Альфа» на чолі зі співробітниками СБУ.
Разом з тим сьогодні, 19 березня, ВР не змогла ухвалити рішення щодо заслуховування інформації генерального прокурора та голову СБУ про ситуацію в Харкові.
Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що фракція Партії регіонів завтра блокуватиме трибуну Верховної Ради, якщо Генеральна прокуратура та СБУ не нададуть інформації з приводу подій у Харкові.
У прес-центрі СБУ повідомили, що завтра до Харкова відбуде заступник голови СБУ для вивчення ситуації у міськраді.