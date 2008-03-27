Групу злочинців засуджено на 8 - 15 років

Харків. 27 березня. УНІАН. Вироком апеляційного суду Харківської області 9 членів організованого злочинного угруповання – мешканців м. Харкова та області - засуджено за скоєння тяжких злочинів на тривалі терміни позбавлення волі: від 8 з половиною до 15 років. До семи з них застосовано додаткову міру покарання: конфіскацію всього особистого майна.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Хаківської області з посиланням на державного обвинувача Івана МІХНА, злочинці, найстаршому з яких був 51 рік, наймолодшому – 27, двоє з яких – підприємці, причому один – директор приватного підприємства, зухвало діяли на території м. Харкова та області з лютого 2002-го до лютого 2005 року.

Для більшої мобільності група використовувала особисті легкові авто. Злочинці, серед яких більшість неодноразово судимі, прибували на легковиках до місця скоєння злочинів, вивозили награбоване. Із собою брали газозварний апарат, яким розпилювали замки дверей приміщень.

За 3 роки злочинцями скоєно цілу низку крадіжок, розбійних нападів із застосуванням пістолета, ножа, вбивство на замовлення. Серед їхніх жертв - голова правління одного із закритих акціонерних товариств, якого злочинці впритул розстріляли у будинку, де він мешкав, заблокувавши ліфт на восьмому поверсі. Мотив – неприязнь, що виникла з приводу права власності на частину приміщення в офісі на одній з центральних вулиць міста. За цей злочин вбивці отримали 2 тис. дол.

Зокрема, один із членів організованого угруповання у січні 2005 р. вранці, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, доїхав на таксі додому, але замість розплати за проїзд, заманив водія на 3-й поверх і вимагав гроші. Забравши 300 грн., нападник завдав таксисту ножових ударів і втік з місця скоєння злочину.

Суд підтримав пропозицію державного обвинувача щодо міри покарання підсудним, повідомили у прес-службі.