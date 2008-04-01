Політологи про значення візиту Буша

Харків. 1 квітня. УНІАН. Українські політичні експерти напередодні висловилися з приводу візиту до Києва Президента США Джорджа БУША.

Відповідне опитування низки вітчизняних політологів провів «Центр досліджень політичних цінностей «АКСІА».

Зокрема, відповідаючи на запитання «Чого очікувати від візиту Президента США в Україну?» директор Центру політичних досліджень та конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ сказав: «Не думаю, що варто очікувати визначних подій. Мені видається, що вся інтрига буде вирішуватись в Бухаресті. Про це вже і сам Дж.БУШ сказав. А в демонстрації нашої близькості по багатьох питаннях немає жодної інтриги. Думаю, що цей візит має анестезіологічний характер, певне знеболювальне для еліти на чолі з Віктором ЮЩЕНКОМ, яку очікує відмова на цьому саміті у приєднанні України до ПДЧ».

У свою чергу директор політичних програм Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА» Олександр МЄДВЄДЄВ зазначив: «Цей візит геополітичної значимості. Україна стає знаковою країною в контексті змін в євроатлантичній системі безпеки. У дипломатичному ключі хотілося би акцентувати на тому, що не В.ЮЩЕНКО їде до Дж.БУША, а Дж.БУШ – до В.ЮЩЕНКА». На переконання О.МЄДВЄДЄВА, Дж.БУШ намагатиметься переконати В.ЮЩЕНКА зайняти принципову позицію щодо ПДЧ на Бухарестському самміті. На його думку, «сьогодні Дж.БУШ виступає лоббістом НАТО на зустрічі з українським президентом. Тому можна припустити, що питання українського ПДЧ для США є як мінімум не менш важливим, ніж для самої України».

Разом з тим керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО переконаний у тому, що «від приїзду Дж.БУША скоріш буде більше вражень, ніж якихось конкретних кроків». Втім він вважає, що для Дж.БУША найголовнішим є “показати, що він як і раніше контролює міжнародне становище, добре розбирається в геополітиці і є арбітром взаємовідносин України та Росії”. Крім того, на думку В.НЕБОЖЕНКА, Дж.БУШ «шукає шлях, при якому Україна була б все-таки зафіксована як учасник натовського процесу». Але при цьому він впевнений, що «перед Дж.БУШЕМ стоїть диявольськи важке геополітичне завдання – як наблизити Україну, і разом з тим не посваритися з росіянами».

Натомість політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир ГОРБАЧ висловлює думку, що візит буде найголовнішою політичною подією березня, «а можливо задасть порядок денний на наступний місяць».

«Від візиту Дж.БУША я би чекав залишення Юлії ТИМОШЕНКО на посаді прем’єр-міністра принаймні ще на один місяць. Це такий собі напівжарт. Для самого Дж.БУША головною темою буде ПДЧ для України на Бухарестському саміті. Дж.БУШ завершує свою каденцію і йому потрібно піти з цієї посади на мажорній ноті. Україна може бути таким позитивом, якщо Дж.БУШ продемонструє, що Україна – дружня країна для США», - сказав В.ГОРБАЧ. У той же час він зауважив, що для української влади цей візит буде серйозним випробуванням. «Це випробування українського політичного істеблішменту. Якщо будуть повторюватись неполіткоректні речі, які були минулого року в Феодосії, якщо парламентська опозиція буде собі дозволяти підтримку таких речей, то звичайно це буде означати, що український політичний істеблішмент не пройшов випробування на зовнішньополітичну зрілість країни», - зазначив він.

При цьому директор Українського філіалу Інституту країн СНД Володимир КОРНІЛОВ вважає, що візит американського президента потягне за собою поглиблення розколу в українському суспільстві. «Всім зрозуміло, що мета візиту Дж.БУША за день до Бухарестського самміту НАТО - підтримати декількох лідерів України в намірі втягнути Україну в НАТО, приєднавши її до ПДЧ» – сказав він. При цьому В.КОРНІЛОВ додав: «Оскільки це робиться всупереч волі українського народу, всупереч суспільній думці українського народу, звичайно ж це буде сприяти поглибленню, і без того серйозного, розколу, який існує в українському суспільстві».