Ющенко назвав рішення НАТО перемогою

Бухарест. 3 квітня. УНІАН. Усі країни НАТО погодилися, що в майбутньому Україна і Грузія будуть прийняті до Альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

За його словами, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на самміті у Бухаресті.

«Сьогодні ми досягли згоди, що ці країни (Україна і Грузія – УНІАН) стануть членами НАТО», – зацитував рішення Альянсу В.ЮЩЕНКО.

За словами президента, це рішення є історичним для української нації.

Глава держави наголосив, що усі без винятку країни Альянсу позитивно оцінили заявку України щодо приєднання до ПДЧ.

Президент зауважив, що міністрам закордонних справ країн НАТО доручено провести оцінку досягнень України і розглянути питання щодо приєднання України та Грузії до ПДЧ у грудні 2008 року.

«Міністри закордонних справ мають повноваження прийняти рішення щодо заявки України та Грузії стосовно приєднання до ПДЧ», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також висловив переконання, що їхнє рішення у грудні буде позитивним.

За словами Президента, рішення самміту НАТО для України є перемогою, оскільки у підсумковому документі вперше країни НАТО сформулювали єдиний базовий принцип і досягли згоди, що Україна і Грузія стануть членами Альянсу.

Такий результат перевершив сподівання української делегації, зазначив глава держави.

В.ЮЩЕНКО також повідомив, що дискусія щодо України і Грузії була дуже складною, і таке рішення далося нелегко.