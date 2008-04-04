Україні за СОТ доведеться платити щороку

Київ. 4 квітня. УНІАН. Після отримання повноправного членства у Світовій організації торгівлі Україні необхідно буде сплатити разовий внесок і щороку платити членський внесок.

Про це сказано в пояснювальній записці до законопроекту “Про ратифікацію протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі” (№0041), який зареєстрований у Верховній Раді 2 квітня.

Разовий внесок залежить від його фактичного розміру і співвідношення обсягу зовнішньої торгівлі України і сукупного обсягу зовнішньої торгівлі країн-членів СОТ.

«З огляду на те, що Україна набуде членство в СОТ не з початку цього року, розмір членського внеску розраховуватиметься на фактичну кількість місяців, які залишилися до кінця 2008 року, і становитиме приблизно 350 тис. швейцарських франків (близько 350 тис. дол. США) разом з одноразовим внеском до Робочого фонду СОТ», - йдеться в документі.

Сума щорічного внеску визначається як співвідношення обсягу зовнішньої торгівлі до сукупного обсягу зовнішньої торгівлі всіх країн-членів СОТ.

У записці уточнюється, що передбачені в держбюджеті-2008 витрати для сплати внеску в сумі 2 млн. 163,4 тис. грн. є достатніми для виконання відповідних фінансових зобов`язань цього року.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого в Женеві Президент України Віктор ЮЩЕНКО і генеральний директор Світової організації торгівлі Паскаль ЛАМІ підписали протокол про вступ України до СОТ.

Україна має ратифікувати протокол до 4 липня 2008 року, проте в разі потреби цей термін може бути продовжений за рішенням Генеральної ради СОТ.

На 30-й день після ратифікації Україна стане повноправним членом СОТ.