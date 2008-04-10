«Харківське питання» парламент може розглянути сьогодні

Харків. 10 квітня. УНІАН. Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з розслідування діяльності Харківської міської влади, народний депутат України Олег ЛЯШКО (БЮТ) не виключає, що проект постанови щодо проведення дострокових виборів мера Харкова та Харківської міської ради буде ухвалено у ВР в четвер, 10 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у середу на прес-конференції в УНІАН.

О.ЛЯШКО висловив сподівання, що попри спротив Партії регіонів, найближчиь часом, а можливо, навіть у четвер, ця постанова набере чинності. «Обидва КИРИЛЕНКИ (лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО та лідер НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО - УНІАН) і Арсеній ЯЦЕНЮК погоджуються з необхідністю ухвалення цієї постанови», - підкреслив О.ЛЯШКО. Водночас він зауважив, що опоненти – Партія регіонів – роблять все можливе, аби завадити цьому: «Це робиться шляхом підкупу, погроз на адресу народних депутатів...».

У ході прес-конференції О.ЛЯШКО зачитав інформацію ТСК, яку планував оголосити з парламентської трибуни 8 квітня. Він поінформував, що до комісії продовжують надходити повідомлення від правоохоронних органів Харківщини, від КРУ, мешканців міста про численні порушення влади Харкова, в тому числі щодо рішень по розподілу землі. Серед іншого О.ЛЯШКО повідомив, що правоохоронними органами було встановлено факт виділення 300 тис. квадратних метрів землі Харківською міською радою на «підставні фірми – одноденки». Також голова ТСК заявив про численні кримінальні справи та протести прокуратури міста, пов’язані з діяльністю харківської влади.

О.ЛЯШКО зауважив, що робота комісії продовжуватиметься, і наступного тижня він планує провести прийом громадян в Харкові.

Вже зібрані факти комісія передала до Генеральної прокуратури, МВС, СБУ «для прийняття рішень згідно з законом».

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня за включення до порядку денного інформації комісії та постанови про дострокові вибори в Харкові проголосували лише 212 народних депутатів з 447, які були зареєстровані у сесійній залі.