Випускник ХАІ Олег Кононенко полетів у космос

Харків. 11 квітня. УНІАН. Олег КОНОНЕНКО, колишній випускник Харківського авіаційного інституту ім. Жуковського, у складі екіпажу пілотованого космічного корабля «Союз ТМА-12» здійснює політ у космос.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує сайт Харківської облдержадміністрації.

Ракета-носій «Союз-ФГ» з пілотованим кораблем «Союз ТМА-12» стартувала з космодрому Байконур 8 квітня 2008 року для доставки на Міжнародну космічну станццію трьох космонавтів: командира Сергія ВОЛКОВА (сина радянського космонавта Олександра ВОЛКОВА), бортінженера Олега КОНОНЕНКА та учасницю польоту Іі СОЙОН (першого південнокорейського космонавта). Для всіх трьох членів екіпажУ це перший політ у космос.

44-річний бортінженер О.КОНОНЕНКО в 1988 р. закінчив Харківський авіаційний інститут ім. Жуковського (ХАІ) за фахом «двигуни літальних апаратів». Після закінчення інституту з 1988 р. він працював у Центральному спеціалізованому конструкторському бюро Державного науково-виробничого ракетно-космічного центру «ЦСКБ-Погрес» (м. Самара). У січні 1999 р. О.КОНОНЕНКО був зарахований на посаду космонавта-випробувача в загін космонавтів РКК «Енергія». З березня 2006 р. проходив підготовку у складі основного екіпажу МКС-17, повідомляє сайт.