Прокуратура шукає винних у загибелі львівської студентки

Харків. 11 квітня. УНІАН. Прокуратура Харкова порушила кримінальну справу за фактом падіння з каруселі львівської студентки Ольги ЖАГАЛЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив місцевим виданням прокурор Харкова Євген ПОПОВИЧ.

За його словами, кримінальну справу порушено за ст. 367 ч.2 Кримінального кодексу України (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки).

Винному в такому злочині загрожує позбавлення волі теріном від 2 до 5 років.

Як повідомляв УНІАН, 18-річна львівська студентка О.ЖАГАЛЮК сьогодні вночі померла в Харківській міській лікарні швидкої та невідкладної допомоги. 8 квітня ц.р. пізно ввечері після падіння з каруселі в парку ім.Горького вона була доправлена до лікарні з тяжкими травмаи. Лікарі зробили їй три операції. О.ЖАГАЛЮК перебувала у Харкові з групою студентів Львівського університету імені Івана Франка на запрошення студентів Харківського національного університету ім. Василя Каразіна з нагоди святкування Дня фізика.