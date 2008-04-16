Оборонка Харкова може отримати замовлення

Харків. 16 квітня. УНІАН. Не виключено, що харківські оборонні заводи можуть отримати нові замовлення. -дніпропетровським конструкторам дали повний карт-бланш.

Генеральний конструктор державного КБ «Південне» Станіслав Конюхов заявив: дніпропетровським ракетникам виділили з бюджету Міноборони 25 млн. грн. на розробку технічної документації перспективного оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК). Фахівці вже засіли за ескізи до проектів майбутнього комплексу, який, до речі, буде повністю українським.

Варто відзначити, що міжнародний режим контролю над розповсюдженням ракетних технологій не дозволяє країнам, що володіють подібними комплексами, продавати за кордон ракети з дальністю польоту понад 300 км. Це перешкодило нашим військовим створити комплекс «Борисфен», роботу над яким прикрили п`ять років тому, хоча в кінці 90-х років минулого століття передбачалося, що «Борисфенами» оновлять озброєння української армії.

- Дальність дії ракет, розробкою яких займаються зараз конструктори, близько двохсот кілометрів, - пояснив Станіслав Конюхов. - А значить, Україна зможе продавати їх третім країнам.

Вартість запуску нової зброї в серію оцінюється в 2 млрд грн.

Контракт, підписаний КБ «Південне» з Міноборони, пердбачає створення ОТРК до 2015 року. Тоді Україна зможе вийти на світовий ринок торгівлі балістичними ракетами, обсяг якого оцінюється фахівцями в мільярди доларів. Сьогодні ОТРК виробляють не більше десятка країн світу, але лише Америка і Росія здатні робити високоточну зброю з відхиленням від мети всього в декілька метрів.