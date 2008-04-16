АВЕК вважає пожежу в ТЦ «Барабашове» спланованим терактом

Концерн «АВЕК» вважає пожежу на ринку «Барабашове» спланованим терористичним актом.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби концерну.

У документі наголошується, що, за припущенням дирекції ринку, «це спланований теракт, про вірогідність якого кілька днів тому говорило керівництво концерну АВЕК у зверненні до керівників правоохоронних структур міста».

Вогнем охоплена значна частина ринку. Пожежі присвоєна найвища категорія складності. На місці працюють пожежники і співробітники служб безпеки торгового центру.

Як зазначають представники адміністрації Торгового центру, кілька днів тому керівники правоохоронних структур міста були оповіщені про можливість теракту на території ТЦ «Барабашове» і про його можливих замовників. Близько двох тижнів тому співробітники служби безпеки ринку запобігли спробі невідомих зловмисників висадити газовий балон біля одного з об`єктів на території торгового центру. Кілька днів тому також пройшов мітинг протесту підприємців ТЦ «Барабашове» проти дій мера Харкова Михайла ДОБКІНА та секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА, спрямованих на дестабілізацію роботи підприємства.

За інформацією керівництва концерну «АВЕК», однією зі структур якого є ТЦ «Барабашове», сьогоднішній теракт не випадковий, оскільки саме зараз вирішується питання про проведення дострокових виборів мера і міськради у Харкові. «Харківська влада в особі ДОБКІНА і КЕРНЕСА таким чином хоче помститися О.ФЕЛЬДМАНУ - ініціатору створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування зловживань міських властей Харкова і основному політичному опоненту ДОБКІНА і КЕРНЕСА», – йдеться у заяві концерну.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень на ринку «Барабашово» в Харкові виникла пожежа. Вогонь розповсюдився на площу близько 600 кв. метрів, горять, щонайменше, шість магазинів ринку. На місці пожежі працюють, щонайменше, 10 екіпажів пожежників, машини з міста продовжують прямувати на об`єкт. У районі пожежі – велике задимлення. СБУ присвоїда пожежі 3-й ступінь небезпеки.

**** «ТЦ біля метро «Академіка Барабашова» - один з найбільших торгових центрів Східної Європи. На території ТЦ працює понад 60 тис. підприємців. Щодня об`єкт відвідує понад 200 тис. харків`ян і гостей міста.