Суд поновив Мусєєва на посаді керівника Харківського метро
14:14, 17 квітня 2008Харьків
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Оскаржити рішення можна протягом 20 днів
Харків. 17 квітня. УНІАН. Київський районний суд задовольнив позов Сергія Мусєєва про відновлення його на посаді начальника ДП "Харківський метрополітен".
Як повідомив С.Мусєєв агенції "SQ", рішення вступає в силу з моменту оголошення, але протягом 20 днів може бути оскаржене.
Як повідомлялося, колишній начальник ДП "Харківський метрополітен" Сергій Мусєєв подав позов у Київський райсуд м. Харкова. Цим позовом він оскаржив своє звільнення, стверджуючи, що, коли його звільнили, він був на лікарняному.
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