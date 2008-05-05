Стосовно водія джипа, який 2 травня здійснив ДТП, порушено крим. справу

Харків. 5 травня. УНІАН. Стосовно водія джипа, який 2 травня на трамвайній зупинці у Харкові насмерть збив 6 людей, порушено кримінальну справу за ознаками статті 286 ч.3 Кримінального кодексу України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в Харківській області, водій затриманий у порядку статті 115 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі проводяться відповідні слідчо-оперативні дії та необхідні експертизи.

Цей злочин знаходиться на контролі в МВС України.

За уточненими даними, ДТП сталося 2 травня близько 17.17 по вул. Полтавський шлях з боку вул. Конєва в напрямку вул. Рилєєва. Джипом МITSUBISHI L200 4WD керував 37-річний харків’янин. Автомобіль виїхав на виділену бордюрним каменем зупиночну платформу трамваю (зупинка «Червоноармійська») в районі буд. 62 по вул. Полтавський шлях, де скоїв наїзд на пішоходів. Після цього джип зікнувся з автомобілем FORD FUSION, що рухався у попутному напрямку.

В наслідок ДТП шестеро пішоходів загинуло на місці пригоди: 69-річна пенсіонерка, 27-річна жінка, 20-річний мешканець Харківської області, 32-річна харків’янка, її 9-річий син та племінниця 5 років.

В результаті ДТП постраждали ще двоє людей – 38-річна жінка та пасажир МITSUBISHI L200 4WD, які з різними травмами були доправлені до 4-ї лікарні м. Харкова.

Водій внаслідок автомобільної пригоди не постраждав.

При проведені слідчо-оперативних дій водій автомобіля МITSUBISHI L200 був освідкований на стан сп’яніння у наркологічному центрі. За висновками лікарів – на момент скоєння ДТП водій автомобілю знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронними органами буде забезпечено неупереджене, всебічне та об’єктивне розслідування цієї резонансної справи, повідомили в ЦГЗ. Стаття 286 ч.3 Кримінального кодексу України тягне за собою відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

На знімку:джип, водій якого 2 квітня у Харкові на трамвайній зупинці на смерть збив шістьох людей