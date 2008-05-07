Генсек ООН їде в Україну

Київ. 7 травня. УНІАН. 16 травня сьомий Генеральний секретар ООН Кофі АННАН відвідає Україну на запрошення Фонду Віктора Пінчука.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Фонду В.Пінчука, К.АННАН стане почесним гостем першого українського інтелектуального молодіжного Форуму «Завтра: Світ, Україна, Я». К.АННАН прочитає лекцію «Глобальні виклики сучасності, що стоїть перед молоддю в Україні і світі» і відповість на запитання стипендіатів програми «ЗАВТРА.UA» та інших учасників форуму.

Форум проводиться в рамках Стипендіальної програми «ЗАВТРА.UA» - загальнонаціональної програми Фонду В.Пінчука з підтримки талановитої молоді.

У фонді відзначають, що основними цілями форуму є прагнення допомогти українській молоді і, зокрема, учасникам форуму – переможцям стипендіальної програми «ЗАВТРА.UA»: підготуватися до викликів, з якими зіткнуться молоді фахівці, почавши свою професійну кар`єру в науці, бізнесі, соціальній сфері і на державній службі; знайти відповідь на питання: що може зробити нинішнє покоління студентів для себе особисто і країни в цілому, щоб інтеграція в глобальне «Завтра» була максимально успішною.

У роботі форуму візьмуть участь провідні українські і міжнародні експерти в галузі економіки, політології і соціології, стипендіати програми «ЗАВТРА.UA».