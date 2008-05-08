Депутати облради просять вищі інстанції держави вплинути на КРУ

Харків. 8 травня. УНІАН. Депутати Харківської облради, які провели позачергову XXVII сесію на міській площі просто неба, звернулися до вищих органів влади України з проханням втрутитися у ситуацію з блокуванням рахунків обласної ради, яке здійснило Контрольно-ревізійне управління України.

Як передає кореспондент УНІАН, за це звернення проголосували 85 з 89 депутатів, які взяли участь у сесії на майдані.

У зверненні зазначається, що «за наслідками перевірки Харківської обласної ради Головним контрольно-ревізійним управлінням України, яке проводилося у лютому-березні 2008 року та носило не інакше як замовний, політичний характер, розпорядженням ГоловКРУ №7 від 24 квітня 2008 р. зупинено операції з бюджетними коштами».

«Зазначене розпорядження, - йдеться у звернені, - може заблокувати роботу найвищого представницького органу тримільйоної області, спровокувати дестабілізацію в економічній сфері регіону, унеможливити підготовку та проведення таких заходів загальнодержавного значення, як фінальна частина чемпіонату Європи з футболу 2012 року, а головне – становить загрозу проведенню весняно-польових робіт».

Облрада вважає, що рішення КРУ є «черговою акцією антинародного уряду, яка спрямована на знищення органів місцевого смоврядування». «Не виключено, - зазначається у зверненні, - що мешканці області вийдуть на мітинги та демонстрації, щоб підтримати законно обрану владу, захистити демократію, відстояти свої конституційні права».

Звернення направлене Президенту України, голові Верховної ради, прем’єр-міністру, генеральному прокурору України, керівникові СБУ та голові КРУ.

Як повідомляв УНІАН, у роботі сесії не брали участі фракції БЮТ та НСНУ.