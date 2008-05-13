Олена Бондаренко перемагає в Римі
09:08, 13 травня 2008Харьків
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Харків’янка вийшла до II раунду
Харків. 13 травня. УНІАН. Харків`янка Олена Бондаренко успішно стартувала на турнірі WTA першої категорії з призовим фондом $ 1 340 000, що проходить у столиці Італії Римі.
Як повідомляє сайт «Сапронов-теніс», у стартовому двобої українська тенісистка здобула упевнену перемогу над італійкою Марою Сантанжело: 6-2 6-2.
Наступною суперницею Олены стане відома американка Серена Уільямс, що посіяна на турнірі під п`ятим номером.
Юлія Вакуленко вибула з боротьби, поступившись француженці Віржині Раззано: 1-6 2-6.
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