Олена Бондаренко перемагає в Римі

Харків. 13 травня. УНІАН. Харків`янка Олена Бондаренко успішно стартувала на турнірі WTA першої категорії з призовим фондом $ 1 340 000, що проходить у столиці Італії Римі.

Як повідомляє сайт «Сапронов-теніс», у стартовому двобої українська тенісистка здобула упевнену перемогу над італійкою Марою Сантанжело: 6-2 6-2.

Наступною суперницею Олены стане відома американка Серена Уільямс, що посіяна на турнірі під п`ятим номером.

Юлія Вакуленко вибула з боротьби, поступившись француженці Віржині Раззано: 1-6 2-6.