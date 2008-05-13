Ющенко закликає парламент повернутись у конституційне русло

Київ. 13 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає більшість взяти відповідальність за процеси у Верховній Раді і повернутися до роботи в конституційному руслі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні на брифінгу у Верховній Раді.

В.ЮЩЕНКО висловив здивування, що сьогодні вперше в історії України частина парламентської більшості, яка повинна нести відповідальність за роботу парламенту, заблокувала його роботу. Він наголосив, що парламентсько-урядова більшість має нести повну відповідальність за ситуацію у парламенті і займатися прикладною роботою в інтересах нації.

«Я переконаний, що політичні сили у парламенті ще не пройшли точки неповернення, і тому головний мій посил у сьогоднішній заяві відноситься перш за все до політичної більшості», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він закликав уряд і коаліційну більшість парламенту повернутися у конституційне поле, до нормальної роботи, «не йти популістськими кроками», зайнятися чіткими антиінфляційними заходами, змінами до бюджету та ухваленням ряду інших соціальних, економічних і гуманітарних законів.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що жодні авантюри по переформатуванню коаліції не пройдуть, як і не пройдуть жодні заходи із проведення дострокових парламентських виборів. Він заявив, що робить усе, аби чинна коаліція несла повну відповідальність за свої зобов’язання перед виборцями за ситуацію в Україні.

«Останню репліку я адресую парламентській більшості. Ви повинні взяти усю відповідальність за те, що робиться сьогодні в парламенті, взяти усі зобов’язання по стабілізації роботи парламенту, приступити до прагматичної роботи і терміново ухвалити новий бюджет…», - повторив глава держави, додавши, що країні потрібно повернутися в конструктивне русло.