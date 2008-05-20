Харківщина має майже $ 1,5 млрд. інвестицій

Харків. 20 травня. УНІАН. Приріст прямих інвестицій в економіку Харківщині за І квартал 2008 року становить 202,4 млн. дол.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та європейської інтеграції ОДА Віктора КОВАЛЕНКА, цей показник у 2,8 рази більше приросту прямих інвестицій за аналогічний період минулого року.

За його даними, загалом на 1 квітня обсяг прямих інвестицій в економіку Харківщини становить 1481,6 млн. доларів. Це становить 531,3 дол. на одного мешканця області (на кінець 2007 року цей показник дорівнював 459,7 дол.).

Найбільш вагомий приріст прямих інвестицій зафіксовано у Валківському, Дергачівському, Харківському, Чугуївському та Шевченківському районах.