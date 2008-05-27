На виборах у Києві перемагає Черновецький
14:02, 27 травня 2008Харьків
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Опрацювано протоколи 900 з 1026 дільниць
Харків. 27 травня. УНІАН. На дострокових виборах у Києві впевнено лідирує Черновецький та його блок.
Як повідомляє УНІАН, на цей час ТВК опрацювала протоколи з 900 дільниць (лишилося 126).
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ набирає 36,89% голосів виборців. Його блок – 30,02%.
З відривом іде Олександр ТУРЧИНОВ (18,71%) та блок Юлії ТИМОШЕНКО (22,59%).
На тетьому місці Віталій КЛИЧКО (17,66%) та його блок (10,46%).
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