На виборах у Києві перемагає Черновецький

Харків. 27 травня. УНІАН. На дострокових виборах у Києві впевнено лідирує Черновецький та його блок.

Як повідомляє УНІАН, на цей час ТВК опрацювала протоколи з 900 дільниць (лишилося 126).

Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ набирає 36,89% голосів виборців. Його блок – 30,02%.

З відривом іде Олександр ТУРЧИНОВ (18,71%) та блок Юлії ТИМОШЕНКО (22,59%).

На тетьому місці Віталій КЛИЧКО (17,66%) та його блок (10,46%).