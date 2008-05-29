Розваги в сауні обернулися обмеженням волі

Харків. 29 травня. УНІАН. Вироком Московського районного суду Харкова 29-річну непрацюючу мешканку Зміївського району засуджено на два роки обмеження волі за звідництво.

Жінка займалася тим, що забезпечувала надання інтимних послуг у сауні, повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області.

Одного разу вона за 20 гривень викликала в сауну знайому для втіхи молодика. За заняття розпустою з чоловіками, які привезли жінку легковиком до сауни, обидві отримали від них по 120 грн. кожна.

На вирок районного суду державним обвинувачем внесено апеляційне подання до апеляційного суду Харківської області. Державний обвинувач пропонував суду визначити більш сувору міру покарання підсудній: чотири роки позбавлення волі, повідомили у прес-службі.