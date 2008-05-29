Худжамов перейшов до Шахтаря

Харків. 29 травня. УНІАН. Воротар Футбольного клубу «Харків» та збірної України Рустам Худжамов перейшов до донецького «Шахтаря».

Про це повідомляє сайт ФК Харків.

Розмір оборудки становить 252 тис. грн., пише SQ з посиланням на інформацію прес-служби клубу. Контракт підписано на 5 років.

Водночас, капітан «Харкова» Андрій Березовчук пов`язав своє майбутнє з донецьким «Металургом».

«Харків» не став продовжувати договір оренди з Кахабером Аладашвілі, що належить київському «Динамо».

Орендований у «Шахтаря» Артем Федецький поїде на перший міжсезонний збір з цією донецькою командою.