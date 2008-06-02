Генпрокуратура взяла під контроль «будівництво на кістках» у Харкові

Харків. 2 червня. УНІАН. Генеральна прокуратура України взяла під контроль звернення депутатського об’єднання «За Харків!» і ухвалила рішення щодо передачі матеріалів у прокуратуру Харківської області для вивчення обставин проведення будівельних робіт біля пам’ятника лікарям і пацієнтам Харківської психо-неврологічної лікарні, розстріляних фашистськими окупантами.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі харківського БЮТу.

Як повідомлялося раніше, напередодні свят Великодня та Дня перемоги на перехресті вул. Академіка Павлова та проспекту 50-річчя ВЛКСМ, де в роки ВОВ фашисти розстріляли понад 700 пацієнтів і лікарів Харківської психо-неврологічної лікарні, було розпочато будівництво торгового центру. Будівельна техніка почала рити котлован у безпосередній близькості від меморіального знака в пам’ять загиблих. Перехожі й мешканці навколишніх будинків виявили на місці будівельних робіт безліч людських останків із застряглими в них кулями, а також фрагменти взуття та кулеметні гільзи.

Дозвіл на проведення будівельних робіт було видане колишнім мером Харкова Володимиром ШУМІЛКІНИМ, відповідає рішення давалося вже при міському голові Михайлу ДОБКІНІ. На захист поховання від будівельників-вандалів стала адміністрація Торгового центра «Барабашове», харків’яни, чиї родичі були розстріляні на цьому місці, а також представники декількох антифашистських німецьких громадських організацій і харківські журналісти.

Сюжети про «будівництво на кістках», розпочате напередодні Дня Перемоги у Харкові, були показані на українських та російських телеканалах. Реакція з боку Харківської мерії дотепер відсутня, повідомили у прес-службі.