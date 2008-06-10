Кернес продав Фуксу півготелю

Cекретарь Харьковского горсовета Геннадий Кернес нашел партнера для развития городского отеля "Националь". Российский предприниматель, владелец московской компании Mos City Group Павел Фукс приобрел 50% "Националя". Теперь на его месте построят гостиницу на 150 номеров.

Стоимость проекта оценивается в $90-100 млн.

Московская Mos City Group (MCG) планирует построить многофункциональный комплекс площадью 50 тыс. кв. м на месте гостиницы "Националь" в центре Харькова (проспект Ленина, 21), сообщила вчера пресс-секретарь Павла Фукса Мария Еланова. В состав комплекса войдут пяти- или четырехзвездная гостиница на 150 номеров, апартаменты, офисные и торговые площади. В MCG надеются выйти на площадку в марте 2009 года и завершить строительство спустя 2-2,5 года. Стоимость проекта оценивается в $90-100 млн.

Доля MCG в "Национале" – 50%, в прошлом году она была выкуплена у секретаря Харьковского горсовета Геннадия Кернеса, уточнила госпожа Еланова, ссылаясь на Павла Фукса. Господин Кернес комментировать сделку отказался. "Одно могу подтвердить, что Павел Фукс серьезный человек и все, что он говорит, соответствует действительности. Он действительно делает проект по реконструкции `Националя`. По остальным вопросам обращайтесь к правлению отеля, сегодня я там не работаю",– сообщил Ъ чиновник.

Гостиница "Националь" (ранее – "Интурист") была построена в 1963 году. В результате приватизации 100-процентным владельцем отеля стал Геннадий Кернес, говорит президент харьковской инвестиционной группы DID Александр Давтян. По его словам, Павел Фукс и Геннадий Кернес – давние друзья (господин Фукс родился и вырос в Харькове).

Mos City Group, основанная в 2006 году, известна строительством небоскребов Imperial Tower и Eurasia Tower в центре Москвы. Владеет гостиницей "Аэростар". Общий портфель проектов – более 7 млн кв. м. В Киеве совместно с совладельцем "Укрмашпрома" Евгением Бурлыкой намерена построить 740 тыс. кв. м коммерческой недвижимости на территории завода "Ремдизель" на Рыбальском острове. Основатель и основной владелец MCG – Павел Фукс.

Сейчас заполняемость харьковских отелей невысокая, например, на 200 номеров она не превышает 20%, отмечает Александр Давтян. "Пока что в Харькове гостиничный бизнес малодоходный. Только на обслуживание бизнеса уходит порядка $30 млн в год – столько суммарно не зарабатывают все харьковские гостиницы",– говорит господин Давтян. Но "Националь" удачно расположен и имеет хорошие подъездные пути, считает вице-президент по гостиничному бизнесу VS Energy International (сеть "Premier-отель") Олег Болотов. Участники рынка отмечают, что частично окупить средства, потраченные на строительство комплекса, можно будет за счет продажи апартаментов. "Девелоперы, строящие сейчас гостиницы в Харькове, рассчитывают, что инвестпривлекательность города повысится к моменту открытия отелей. Харьков – первый крупный город рядом с Россией, имеющий со страной мощные торговые отношения, которые, надеюсь, будут развиваться",– говорит господин Болотов.

Коммерсант-Украина