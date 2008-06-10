У Києві поговорять про те, скільки керуватиме Добкін

Харків. 10 червня. УНІАН. 11 червня (середа) 2008 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція «Чи можливі дострокові вибори в Харкові?» (результати першого телефонного опитування у м. Харкові).

Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна.

На прес-конференцію винесено питання:

- За кого голосували б харків’яни, якби вибори мера відбулись сьогодні?

- Чи задовольняє мешканців Харкова діяльність мера Михайла Добкіна та губернатора Арсена Авакова?

- За які партії готові віддати свої голоси харків’яни?

Учасники прес-конференції:

- Кость Бондаренко – директор Інституту Горшеніна;

- Володимир Попович – керівник департаменту соціологічних досліджень Інституту Горшеніна;

- Марина Ткаченко – керівник проекту «Call-центр» Інституту Горшеніна, експерт в галузі соціального проектування.

З питань проведення прес-конференції звертатися до Олени Дяченко за номером +38 (050) 363 02 16 або 044-2304963.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.