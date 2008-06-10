Суд повернув Добкіну право доступу до державної таємниці

Харківський окружний адміністративний суд визнав незаконним позбавлення міського голову Харкова Михайла ДОБКІНА доступу до державної таємниці.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, крім скасовання розпорядження голови Харківської облдержадміністрації про позбавлення доступу до державної таємниці мера Харкова, постановою суду, який відбувся сьогодні, визнано незаконними висновки акту Управління СБУ в Харківській області, на підставі яких було прийнято таке рішення.

Коментуючи рішення суду, директор Юридичного департаменту Харківської міськради Володимир КОВАЛЕНКО зазначив, що воно «є яскравим прикладом того, як суд повертає віру в законність і справедливість».

За його словами, «всі наші вимоги задоволені за незначним винятком. Ми вимагали, щоб був скасований і визнаний недійсним весь акт УСБУ, але згідно з законом у судовому порядку можуть бути визнані недійсними тільки його висновки, а не сам акт. І в цій тільки частині наші вимоги задоволені частково. Що стосується незаконності розпорядження голови Харківської облдержадміністрації про анулювання допуску міського голови до держтаємниці, то воно визнано недійсним, незаконним і скасовано. Всі вимоги СБУ, пов`язані з позбавлення допуску до держтаємниці секретаря Харківської міської ради, скасовані. Всі висновки акту УСБУ анульовані, тобто визнані незаконними», - сказав В.КОВАЛЕНКО.