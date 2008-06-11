Делегація НАТО 16-17 червня відвідає Харків

Харків. 11 червня. УНІАН. Делегація Північноатлантичної ради на чолі з Генеральним секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ під час візиту до України 16-17 червня проведе зустрічі у широкому форматі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, головою Верховної ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у вівторок на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ.

За його словами, на 16 червня заплановано засідання комісії Україна-НАТО.

Крім того, окремі групи членів Північноатлантичної Ради відвідають Дніпропетровську, Харківську та Львівську області, де зустрінуться з представниками місцевого самоврядування, бізнесових кіл, неурядових організацій і громадськістю.

В.КИРИЛИЧ нагадав, що візит високої делегації НАТО відбудеться на запрошення В.ЮЩЕНКА і колишнього прем’єр-міністра, лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА. Запрошення було вручене минулого року, в цьому році запрошення поновила Ю.ТИМОШЕНКО. «Візит Північноатлантичної Ради, генсека НАТО – це продовження інтенсифікованого діалогу між урядом України і НАТО після Бухарестського самміту, за результатами якого Україні було дано чіткий сигнал про її майбутнє членство в НАТО», - сказав В.КИРИЛИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня В.ЮЩЕНКО своїм Указом затвердив План заходів з підготовки візиту в Україну Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп СХЕФФЕРА і делегації Північноатлантичної Ради, який заплановано на 16-17 червня.

***Північноатлантична Рада – головний орган ухвалення рішень у НАТО.