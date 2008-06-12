Сесія облради пройде в Балаклії
09:32, 12 червня 2008Харьків
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Червоний Дінець не ввійде в історію
Харків. 12 червня. УНІАН. Наступна сесія Харківської облради відбудеться 26 червня.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, згідно з розпорядженням голови облради Василя САЛИГІНА, пленарне засідання відбудеться у приміщенні Балаклійської районної ради.
Раніше планувалося провести сесію в Будинку культури селища Червоний Дінець Балаклійського району.
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