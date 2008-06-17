Катерина Бондаренко виграла турнір у Бірмінгемі
Фінал тривав майже 3 години. В запеклій боротьбі харків’янка зломила опір 18-літньої бельгійської тенісистки Яніни Вікмайєр: 7-6(7) 3-6 7-6(4)…
Українська тенісистка Катерина Бондаренко виграла перший у своїй кар`єрі титул WTA в одиночному розряді.
У фіналі турніру WTA третьої категорії з призовим фондом $200 тис. DFS Classic харків`янка в запеклій боротьбі зломила опір 18-літньої бельгійської тенісистки Яніни Вікмайєр: 7-6(7) 3-6 7-6(4), передає сайт «Сапронов-теніс».
Тенісистки провели на корті 2 години 48 хвилин.
Тим самим, Катерина взяла у бельгійки реванш за поразку в лютому цього року в Харкові.
Бондаренко-молодша стала третьою представницею України, який скорився турнір WTA в одиночному розряді. Раніше це вдавалося Наталії Медведєвій (чотири рази) та Олені Бондаренко. Успіх на трав`яних кортах Бірмінгема дозволить Катерині Бондаренко повернутися в число 50 найсильніших тенісисток планети.
Переможницею DFS Classic - 2007 була сербка Олена Янкович, а до цього в Бірмінгемі кілька разів перемагала російська тенісистка Марія Шарапова.
Фото з сайту "Сапронов-теніс"