В Україні утримається дощова погода

Харків. 17 червня. УНІАН. 17 червня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних, вдень і в західних областях пройдуть дощі, місцями з грозами. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°, у західних областях 7-12°; вдень 21-26°, на крайньому півдні до 30°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 18-19 червня мінлива хмарність утримається. У західних областях очікуються короткочасні дощі, грози, 18 червня місцями сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с, лише 19 червня вдень переважно без опадів; вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с; температура вночі 7-12°, вдень 17-22°, 19 червня на Закарпатті до 26°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 11-16°. У східних областях, Криму та Призов’ї переважно без опадів; вітер північно-західний з переходом на південний, 5-10 м/с; температура вночі 12-17°, вдень 26-31. На решті території 18 червня вночі переважно без опадів, в решту часу короткочасні дощі, грози, в окремих районах град; вітер північно-західний з переходом на північно-східний, на півдні переважно південно-східний, 5-10 м/с; температура вночі 11-16°, вдень 18 червня 23-28, на півдні до 30°, 19 червня 21-26°.

20- 21 червня у східній частині, а 21 червня і місцями у північних областях пройдуть короткочасні грозові дощі; на решті території переважно без опадів. Температура вночі 11-17°, вдень 23-29°, у західних областях, а 21 червня в північних 21-26°.

У Києві 17 червня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.

18-19 червня мінлива хмарність. 18 червня переважно без опадів, лише у другій половині дня місцями пройде короткочасний дощ, гроза; 19 червня короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень 18 червня 23-28°, 19 червня 21-26°.

20 червня - без опадів, 21 червня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 11-17°, вдень 20 червня 23-28°, 21 червня 21-26°.