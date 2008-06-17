Таксист отримав 15 років за згвалтування і вбивство дівчини

Харків. 17 червня. УНІАН. 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна – такий вирок виніс Апеляційний суд Харківської області 21-річному мешканцеві Зміївського району за згвалтування і вбивство дівчини.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на державного обвинувача Владислава ВАСИЛЬЄВА.

За його даними, слідством установлено, що у жовтні 2007 року опівночі, перебуваючи на стоянці транспорту у м. Харкові, цей приватний таксист звернувся до незнайомої йому дівчини під приводом підвезти її додому, і та погодилась.

Під час поїздки таксист виїхав за місто на пустир. Долаючи опір дівчина, він витягнув її з автівки, завдав ударів кулаком в обличчя і згвалтував.

Помітивши у пасажирки цінні речі, гвалтівник дістав з авто дріт і, накинувши його на шию потерпілої, задушив дівчину. Він заволодів грошима жертви, двома золотими обручками, сережкою, коштовною жіночою сумочкою, коштовним мобільним телефоном «Самсунг» на загальну суму понад 2 тис. грн. Потім перетягнув тіло до купи сміття і закидав мішками з промисловими відходами. Після скоєного злочинець зник з місця злочину.

Вирок винесено одразу зі кількома статтями Кримінального кодексу України: п.6 ч.2 ст.115 (умисне вбивство з корисливих мотивів); ч.4 ст.187 (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих розмірах або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень); ч.1 ст. 152 (зґвалтування); ч.2 ст.153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом).

Суд погодився з пропозицією державного обвинувача щодо міри покарання підсудному.