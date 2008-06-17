«План Добкіна-Кернеса» в дії?

Харків. 17 червня. УНІАН. Нещодавно в Інтернеті опубліковано документ під грифом «Для Службового Користування».

Документ, пише зокрема видання «Хайвей, - «красномовно свідчить про високі ставки в харківському політичному протистоянні та жорсткі методи боротьби серед місцевих політиків. У нормальних країнах подібний документ став би предметом підвищеного інтересу з боку правоохоронних органів».

У заяві з приводу публікації прес-служба харківського БЮТу зробила припущення, що «можливе місце народження документа - адміністрація міста Харкова. З документа випливає, що нинішній мер міста Михайло ДОБКІН має намір всерйоз боротися за крісло мера, у тому числі, й неправовими методами. У даній «аналітичній записці», говориться, що М.ДОБКІН зараз програє за рейтингом своєму основному конкуренту Олександру ФЕЛЬДМАНУ, тому політтехнологи М.ДОБКІНА рекомендують йому почати чорну PR-кампанію проти народного депутата».

«З тексту стає зрозумілим, - констатує прес-служба, - що міська влада збирається працювати по двох напрямках. По-перше, «підривати особисту репутацію ФЕЛЬДМАНА», а по-друге - «руйнувати економічну базу» народного депутата. Також у документі запропоновані й конкретні дії щодо здійснення цього плану. Найяскравіші з них: створення негативного образу Торгового центру «Барабашове» серед населення, рейдерске захоплення частини територій ТЦ, роздмухування теми техногенних катастроф на території ТЦ «Барабашове» та створення сприятливих умов для їхнього виникнення. Крім того, планується вести роботу з дискредитації діяльності благодійного фонду Олександра ФЕЛЬДМАНА».

Сам О.ФЕЛЬДМАН поки ніяк не прокоментував появу цього документа. Цікаво, що й М.ДОБКІН теж мовчить з цього приводу і не спростовує своєї причетності до публікації, зазначає прес-служба.