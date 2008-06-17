Земля під Києвом дорожчає

Харків. 17 червня. УНІАН. Середня вартість землі у передмісті Києва під котеджне будівництво з 9 по 15 червня зросла на 0,38% (на 24 дол.) - до 6 тис. 459 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії ”SV Development”.

За даними компанії, за вказаний період зростання вартості земельних ділянок спостерігається в Києво-Святошинському районі - на 0,32% (на 33 дол.), до 10 189 дол.; Обухівському - на 0,22% (на 18 дол.), до 7 969 дол./сотка; Бориспільському - на 0,50% (на 33 дол.), до 6 568 дол./сотка, Вишгородському - на 0,28% (на 16 дол.), до 5 650 дол./сотка; Броварському - на 0,39% (на 21 дол.), до 5 402 дол./сотка; Васильківському - на 0,41% (на 20 дол.), до 4 812 дол./сотка; Бородянському - на 0,46% (на 12 дол.), до 2 705 дол./сотка; Макарівському - на 0,50% (на 13 дол.), до 2 509 дол./сотка і Кагарлицькому районі - на 0,70% (на 12 дол.), до 1 733 дол./сотка.

При цьому зниження вартості землі зафіксоване в Баришівському районі - на 0,81% (на 10 дол.), до 1 240 дол./сотка і Фастівському районі - на 1,18% (на 15 дол.), до 1 286 дол./сотка.

Обсяг пропозицій земельних ділянок від усієї сукупності виставлених на продаж в одинадцяти районах Київської області становить: у Макарівському районі - 25%, Бориспільському - 13%, Васильківському - 12%, Києво-Святошинському - 16%, Броварському - 10%, Обухівському - 4%, Бородянському - 7%, Вишгородському - 9%, Кагарлицькому - 1%, Баришівському - 2%, Фастівському районі - 1%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво з 2 по 8 червня зросла на 0,47% (на 30 дол.) - до 6 тис. 435 дол. за сотку.

У 2007 році вартість земельних ділянок у передмісті Києва під котеджне будівництво зросла на 67% (на 2 364 дол.) - до 5 864 дол. за сотку.