Противники НАТО втоптали в асфальт прарор США (доповнена)

Харків. 17 червня. УНІАН. Дві великі групи представників різних політичних сил – як прибічників, так і противників вступу України до НАТО, – проводять пікетування приміщення Харківського національного університету ім. Василя Каразіна, де в ці хвилини проходить зустріч делегації НАТО з ректором, викладачами та професорами вузу.

Як передає кореспондент УНІАН, представники групи противників НАТО повідомляють, що напередодні рішення провести акції в Харкові було прийняте Координаційної радою лівих та ліво-центристських партій Харківської області.

Активісти цієї групи, яка чисельно переважає прибічників НАТО, тримають у руках плакати з написами: «Нет – НАТОвским оккупантам!», «НАТО – агрессор!», «НАТО – нет!», «НАТО – хуже ГЕСТАПО!», «Мир Украине!» і гучно скандують. До цієї групи входять, зокрема, представники КПУ, СПУ, СДПУ(о), ПСПУ, «Русского блока» та «Союза левых сил», а також ветеранських та деяких громадських організацій. Серед учасників антинатовського пікету такоє є представники Партії регіонів.

До іншої, чисельно меншої, групи прибічників НАТО входять представники «Нашої України» та інших політичних сил національно-демократичного спрямування, які тримають партійні та державні прапори України і плакати з написами: «НАТО – гарантія суверенітету України!», «Червоні руки геть від ПДЧ!».

За різними даними, загальна чисельність пікетувальників становить близько 400-500 осіб.

Кілька хвилин тому представники антинатовського пікету втоптали в асфальт американський прапор. Коментуючи журналістам подію, голова обласної організації Народного руху України Анатолій СЕМЕНЧЕНКО назвав це «сучасним дикунством» і висловив переконання в тому, що «здорові сили українського суспільства усвідомлюють, що шлях у майбутнє демократичне України пролягає через вступ до НАТО»

Дотримання порядку біля університету забезпечують загони міліції, які роздідяють учасників акції живим коридором.

Предтавники КПУ заявляють, що акції лівих будуть тривати протягом дня залежно від того, де перебуватимуть представники Альянсу.

За інформацією прес-служби Харківської облдержадміністрації, делегація Північноатлантичної Ради НАТО прибула до Харкова увечері в понеділок.

Протягом дня 17 червня члени делегації візьмуть участь у Круглому столі «НАТО після Бухарестського саміту та роль України в європейській безпеці», відвідають Інститут монокристалів та проведуть зустріч з українськими науковцями, в т.ч. з учасниками спільних українсько-натовських програм.

До делегації Північноатлантичної Ради НАТО входять, зокрема, посли при НАТО від Естонії, Німеччини, Ісландії, Норвегії, Португалії, Румунії, Іспанії та США.

Сьогодні делегація планує повернутися до Києва.