У Харкові потонув громадянин Шрі-Ланки

Харків. 17 червня. УНІАН. На одному з водоймищ Харкова під час купання потонув громадянин Шрі-Ланки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, нещасний випадок стався15-го червня на території Журавлівського гідропарку.

Сигнал про потопаючого надійшов до чергової частини ГУ МНС у суботу о 17-25. До місця події прибула група водолазної служби ГУ МНС. Врятувати хлопця не вдалося. Він загинув ще до повідомлення. Потонулим виявися чоловік 1981 року народження, студент першого курсу Харківського авіаційного інституту, громадянин країни Шрі-Ланка. Витягти тіло на поверхню водолазам вдалося лише опівдні 16-го червня.

Як з’ясувалося, група іноземних студентів відпочивала на території гідропарку у так званому грибному заливі, місці забороненому для купання. Хлопець перепливав водосховище і маже на середині пішов під воду. Відпочиваючі не змогли йому допомогти. Поряд був розташований платний пляж з рятувальниками та медперсоналом, але ті також не встигли надати допомогу, повідомили у прес-службі.