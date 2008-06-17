Тимошенко покладається на Авакова

Харків. 17 червня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вимагає негайно розібратися з причинами зростання цін на м`ясо птиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на селекторній нараді з головами обласних державних адміністрацій.

За її словами, ціна м`яса птиці продовжує зростати в червні в усіх областях, крім Херсонської, Сумської і Донецької.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що зростання ціни на цей продукт негативно впливає на показник інфляції, враховуючи те, що за перші десять днів червня спостерігається зниження цін на ряд продуктів харчування.

Ю.ТИМОШЕНКО має намір найближчим часом скликати нараду з губернаторами, а також керівництвом Києва і Севастополя, представниками ДПАУ і Антимонопольного комітету, щоб розібратися, чому основні два виробники м`яса птиці в Україні «так знущаються з українського народу».

Вона підкреслила, що рентабельність виробництва цього продукту “зашкалює за 100%”, роздрібні ціни на м`ясо птиці в Україні вдвічі вищі, ніж у Польщі.

Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до губернаторів, закликала їх вжити заходів для інтервенції цього продукту на ринок з метою забезпечення прийнятніших цін.

Як повідомлялося, 4 червня Ю.ТИМОШЕНКО закликала губернаторів для зниження ціни на м`ясо птиці вжити заходи для збільшення імпорту цієї продукції в Україну.

Прем`єр зазначила, що на ринку м`яса птиці в Україні працює два виробники, і їхні дії, враховуючи те, що ціни на цю продукцію стали вище європейських, нагадують “картельну змову”.

Вона повідомила, що дала доручення Держінспекції з контролю за цінами вивчити ситуацію.

Разом з тим експерти вважають, що зростання цін на курятину в Україні викликане подорожчанням свинини і яловичини, а не картельною змовою виробників.