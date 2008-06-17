У Куп’янську сплюндровано 150 могил
13:15, 17 червня 2008Харьків
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Міліція шукає зловмисників
Харків. 17 червня. УНІАН. У райцентрі Куп’янськ невідомі сплюндрували 149 могил.
Як повідомила коренспонденту УНІАН керівник Центру громадських зв’язків обласної міліції Лариса ВОЛКОВА, надзвичайна подія сталася в ніч з 15 на 16 червня на кладовищі селища «Куп’янськ-вузловий».
За її словами, розбито пам’ятники, хрести, огорожі могил тощо. На цей час міліція шукає зловмисників.
Слідчій відділ районної міліції порушив кримінальну за фактом наруги над могилами.
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