У Куп’янську сплюндровано 150 могил

Харків. 17 червня. УНІАН. У райцентрі Куп’янськ невідомі сплюндрували 149 могил.

Як повідомила коренспонденту УНІАН керівник Центру громадських зв’язків обласної міліції Лариса ВОЛКОВА, надзвичайна подія сталася в ніч з 15 на 16 червня на кладовищі селища «Куп’янськ-вузловий».

За її словами, розбито пам’ятники, хрести, огорожі могил тощо. На цей час міліція шукає зловмисників.

Слідчій відділ районної міліції порушив кримінальну за фактом наруги над могилами.