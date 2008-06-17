Цього року в області потонуло 47 осіб

Харків. 17 червня. УНІАН. З початку року на водоймищах об’єктах Харківської області загинуло 47 осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Харківській області, лише за минулий тиждень червня загинуло 14 осіб.

Прес-служба звертається до харків’ян з проханням дотримуватися основних вимог безпеки.

Слід пам’ятати, що більшість людей гине через купання в необладнаних місцях. Нещасні випадки найчастіше трапляються при порушенні правил поведінки на воді.

Варто знати, що основними умовами безпеки є суворе дотримання правил поведінки під час купання і катання на плавзасобах, постійний контроль дорослих за дітьми у воді. Відпочинок на воді повинен бути тільки у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях.

Не слід заходити у воду в незнайомому для вас місці. Треба уникати води зі швидкою течією. Не слід заходити у воду напідпитку. Ніколи не треба плавати наодинці, особливо якщо не впевнені у своїх силах, купаючись на «дикому пляжі», у незнайомому місці не слід пірнати з берега, гірки, дерева.

Дотримання цих нескладних правил поведінки на водних об`єктах забезпечить радісний, приємний і головне – безпечний відпочинок, зазначає прес-служба.