Тимошенко шкода губернаторів

Харків. 19 червня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Секретаріат Президента порушує Конституцію, забороняючи губернаторам брати участь в засіданнях уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Те, що хтось не пускає губернаторів до уряду, – це є прямим порушенням Конституції. І мені дуже сумно, що сьогодні безробітному простіше одержати Шенгенську візу, ніж губернаторам дозвіл приїхати до уряду і працювати. Я думаю, що така ситуація не додає стабільності і сили демократичній владі. Губернатори стали заручниками абсолютно антиконституційних речей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому глава уряду нагадала, що місцеві державні адміністрації відповідно до статті 118 Конституції України є єдиною виконавчою владою з Кабінетом міністрів.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що відповідно до новоухваленого закону про Кабінет міністрів всі голови обласних державних адміністрацій є підзвітними і підконтрольними уряду.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів запросив на засідання 18 червня для надання звіту щодо цінової ситуації в регіонах п`ятьох голів держадміністрацій.

Проте на початку засідання стало відомо, що голови ОДА не братимуть участі в засіданні уряду.

Заступник керівника Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що заполітизовані виклики голів обласних державних адміністрацій на урядові заходи перешкоджають системному розвитку регіонів. Він нагадав, що Секретаріат Президента України неодноразово звертав увагу уряду на необхідність узгодження всіх виїздів керівників областей за межі підлеглих їм територій, як цього вимагає Указ Президента від 11 лютого цього року.

У свою чергу, заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК закликав уряд відмовитися від розгляду питання про рівень інфляції в регіонах у контексті дисциплінарної відповідальності губернаторів.

Він також зазначив, що Секретаріат Президента і надалі не погодитися на присутність губернаторів на засіданнях уряду, якщо такий підхід буде збережено.

На його думку, не слід зводити розгляд питання про інфляційні проблеми до дисциплінованості губернаторів, їх небажання їхати або до позиції Секретаріату Президента, який «вважає за неможливе відправляти губернаторів на відповідні екзекуції як хлопчиків для биття».