Мінтранс пропонує підвищити вартість залізничних квитків

Харків. 1 липня. УНІАН. Міністерство транспорту і зв`язки України пропонує в цьому році знову підвищити тарифи на залізничні перевезення.

Відповідний проект наказу міністерства «Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні» розміщений на сайті Мінтрансу.

Проектом пропонується поетапне підвищення тарифів по 5% з 1 серпня і 1 жовтня 2008 року в усіх типах вагонів, окрім загальних. При цьому до кінця року встановлюється мораторій на будь-яке підвищення тарифів на перевезення в загальних вагонах усіх поїздів.

Як зазначають у міністерстві, доходи від перевезення пасажирів за діючими тарифами на сьогодні не покривають реальних фактичних витрат на здійснення основних видів діяльності залізниць. Враховуючи це, і зростання цін вітчизняних виробників промислової продукції, залізнична галузь потребує додаткових фінансових коштів на суму понад 2 млрд. гривень.

У міністерстві також наголошують, що пасажирські перевезення залишаються збитковими. Зокрема, в 2007 році збитки становили 3,3 млрд. грн., за 4 місяці 2008 р. очікується 1,7 млрд. грн. збитків.

За підрахунками Мінтрансу, у разі чергового підвищення тарифів, пропонованого даним проектом, додаткові надходження залізниць становитимуть 61,9 млн. грн.

Нагадаємо, на даний час на залізницях України діють тарифи, затверджені наказом Мінтрансу від 13 травня 2008 р. №533 „Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні”. Даним наказом тарифи були підвищені з 1 червня 2008 р. на 5%. Це підвищення стосується як плацкартних, так і купейних вагонів, а також вагонів «люкс».

З 1 січня 2008 року тарифи на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні підвищилися на 8,7%. У 2007 році ці тарифи підвищилися на 15% - по 5% з 1 березня, 1 травня і 1 липня.